Khor Yeaw Khoing

Gold Miner

Khor Yeaw Khoing
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 7%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
4.72 USD
Worst Trade:
-3.36 USD
Profitto lordo:
7.27 USD (400 pips)
Perdita lorda:
-3.36 USD (336 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (7.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.27 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
2.78%
Massimo carico di deposito:
27.43%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-3.36 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.36 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.36 USD
Massimale:
3.36 USD (5.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.00% (1.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 64
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.72 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.27 USD
Massima perdita consecutiva: -3.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.08 14:29
Share of trading days is too low
2025.12.08 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 14:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.