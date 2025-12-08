SegnaliSezioni
Jason Aurum Legacy
Daniele Fernandes Do Nascimento

Jason Aurum Legacy

Daniele Fernandes Do Nascimento
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
Exness-MT5Real11
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.00 USD (6 000 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (6.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
62.45
Attività di trading:
1.12%
Massimo carico di deposito:
41.62%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.77% (2.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.08 11:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.08 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
