Trade:
51
Profit Trade:
35 (68.62%)
Loss Trade:
16 (31.37%)
Best Trade:
7.59 USD
Worst Trade:
-3.32 USD
Profitto lordo:
40.43 USD (29 907 pips)
Perdita lorda:
-21.47 USD (11 612 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.62 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
51.29%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
42 (82.35%)
Short Trade:
9 (17.65%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
-1.34 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-14.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.70 USD (8)
Crescita mensile:
1.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.47 USD
Massimale:
16.25 USD (1.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.60% (16.25 USD)
Per equità:
0.92% (9.38 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Best Trade: +7.59 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +6.40 USD
Massima perdita consecutiva: -14.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
