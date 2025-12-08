SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

Mizan Bin Muhamad 500233

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
160 (93.56%)
Loss Trade:
11 (6.43%)
Best Trade:
4.85 USD
Worst Trade:
-21.56 USD
Profitto lordo:
140.99 USD (13 722 pips)
Perdita lorda:
-69.99 USD (5 201 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (105.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.26 USD (92)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
286 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
4 (2.34%)
Short Trade:
167 (97.66%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-6.36 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-26.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.03 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.01 USD
Massimale:
43.03 USD (8.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 27
NZDUSD 26
CADJPY 23
AUDJPY 19
GBPCHF 19
EURUSD 18
GBPUSD 11
NZDJPY 10
CHFJPY 8
EURCAD 4
AUDUSD 3
GBPJPY 2
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 17
NZDUSD -6
CADJPY 38
AUDJPY 15
GBPCHF 8
EURUSD 9
GBPUSD 8
NZDJPY 9
CHFJPY 6
EURCAD -40
AUDUSD 2
GBPJPY 6
NZDCAD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 2.4K
NZDUSD -444
CADJPY 3.5K
AUDJPY 1.6K
GBPCHF 660
EURUSD 410
GBPUSD 614
NZDJPY 1K
CHFJPY 903
EURCAD -2.8K
AUDUSD 150
GBPJPY 563
NZDCAD 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.85 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 92
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +105.26 USD
Massima perdita consecutiva: -26.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 286 days
