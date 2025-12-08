- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
171
Profit Trade:
160 (93.56%)
Loss Trade:
11 (6.43%)
Best Trade:
4.85 USD
Worst Trade:
-21.56 USD
Profitto lordo:
140.99 USD (13 722 pips)
Perdita lorda:
-69.99 USD (5 201 pips)
Vincite massime consecutive:
92 (105.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.26 USD (92)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
286 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.65
Long Trade:
4 (2.34%)
Short Trade:
167 (97.66%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
0.42 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-6.36 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-26.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.03 USD (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.01 USD
Massimale:
43.03 USD (8.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|27
|NZDUSD
|26
|CADJPY
|23
|AUDJPY
|19
|GBPCHF
|19
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|11
|NZDJPY
|10
|CHFJPY
|8
|EURCAD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|17
|NZDUSD
|-6
|CADJPY
|38
|AUDJPY
|15
|GBPCHF
|8
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|NZDJPY
|9
|CHFJPY
|6
|EURCAD
|-40
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|6
|NZDCAD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|2.4K
|NZDUSD
|-444
|CADJPY
|3.5K
|AUDJPY
|1.6K
|GBPCHF
|660
|EURUSD
|410
|GBPUSD
|614
|NZDJPY
|1K
|CHFJPY
|903
|EURCAD
|-2.8K
|AUDUSD
|150
|GBPJPY
|563
|NZDCAD
|11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.85 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 92
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +105.26 USD
Massima perdita consecutiva: -26.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni