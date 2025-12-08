SegnaliSezioni
Teoh Guan Cheang

GC

Teoh Guan Cheang
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
119 (70.00%)
Loss Trade:
51 (30.00%)
Best Trade:
44.21 USD
Worst Trade:
-73.88 USD
Profitto lordo:
517.44 USD (41 111 pips)
Perdita lorda:
-507.65 USD (44 683 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (97.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.36 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.20%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
133 (78.24%)
Short Trade:
37 (21.76%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
4.35 USD
Perdita media:
-9.95 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-38.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-287.10 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.11 USD
Massimale:
388.10 USD (77.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.66% (0.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 86
GBPCHF 25
XAUUSD 20
GBPUSD 14
GBPAUD 9
GBPJPY 8
USDJPY 7
USDSGD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF -242
GBPCHF 153
XAUUSD -4
GBPUSD 32
GBPAUD 32
GBPJPY 26
USDJPY 13
USDSGD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -25K
GBPCHF 11K
XAUUSD -151
GBPUSD 2.7K
GBPAUD 4.9K
GBPJPY 2.8K
USDJPY 758
USDSGD 28
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.21 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +97.62 USD
Massima perdita consecutiva: -38.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.25 × 8
itexsys-Platform
0.33 × 3
OxSecurities-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
VTMarkets-Live
2.00 × 25
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 214
ICMarketsEU-MT5-4
2.20 × 5
Tickmill-Live
2.21 × 17582
ICMarketsSC-MT5-2
2.35 × 1054
Aglobe-Live
2.40 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
2.63 × 16
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Exness-MT5Real5
3.52 × 71
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
3.72 × 71
Non ci sono recensioni
2025.12.08 06:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.08 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GC
30USD al mese
0%
0
0
USD
50
USD
89
0%
170
70%
100%
1.01
0.06
USD
1%
1:500
