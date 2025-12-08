- Crescita
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
201.40 USD
Worst Trade:
-112.00 USD
Profitto lordo:
255.80 USD (1 528 pips)
Perdita lorda:
-299.40 USD (1 496 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (251.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
251.80 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
25.53%
Massimo carico di deposito:
35.18%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
2 (28.57%)
Short Trade:
5 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-6.23 USD
Profitto medio:
85.27 USD
Perdita media:
-74.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-101.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.00 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
183.40 USD
Massimale:
183.40 USD (28.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.22% (183.40 USD)
Per equità:
11.91% (72.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-44
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +201.40 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +251.80 USD
Massima perdita consecutiva: -101.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Just Trade
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
515
USD
USD
1
0%
7
42%
26%
0.85
-6.23
USD
USD
28%
1:500