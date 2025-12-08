- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
13 (81.25%)
Loss Trade:
3 (18.75%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-7.26 USD
Profitto lordo:
41.36 USD (3 248 pips)
Perdita lorda:
-18.71 USD (1 754 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (20.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.92 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.17%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
7 (43.75%)
Short Trade:
9 (56.25%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
3.18 USD
Perdita media:
-6.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.26 USD (1)
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.07 USD
Massimale:
7.77 USD (3.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.70% (7.77 USD)
Per equità:
5.72% (40.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.00 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.92 USD
Massima perdita consecutiva: -7.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.00 × 15
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.60 × 29352
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
90 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
707
USD
USD
1
62%
16
81%
100%
2.21
1.42
USD
USD
6%
1:400