Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 1 671%
- Abbonati
- 9
- Settimane
- 158
- Trade
- 611
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.94
- DD massimo
- 31%
- Crescita
- 5 208%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 239
- Trade
- 1465
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 127%
- Abbonati
- 16
- Settimane
- 58
- Trade
- 557
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 2.12
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 758%
- Abbonati
- 43
- Settimane
- 29
- Trade
- 668
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.69
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 629%
- Abbonati
- 79
- Settimane
- 214
- Trade
- 5528
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 543%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 129
- Trade
- 1241
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.63
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 627%
- Abbonati
- 101
- Settimane
- 52
- Trade
- 1603
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.88
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 541%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 85
- Trade
- 621
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.34
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 252%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 73
- Trade
- 445
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.35
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 671%
- Abbonati
- 26
- Settimane
- 46
- Trade
- 144
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.24
- DD massimo
- 34%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.