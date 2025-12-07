- Crescita
Trade:
29
Profit Trade:
8 (27.58%)
Loss Trade:
21 (72.41%)
Best Trade:
5.03 USD
Worst Trade:
-7.26 USD
Profitto lordo:
12.31 USD (109 027 pips)
Perdita lorda:
-66.68 USD (294 585 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.64 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
22 (75.86%)
Short Trade:
7 (24.14%)
Fattore di profitto:
0.18
Profitto previsto:
-1.87 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-3.18 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-38.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.91 USD (14)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.97 USD
Massimale:
55.97 USD (101.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Volatility 50 Index
|8
|Volatility 25 Index
|7
|Volatility 75 Index
|6
|Boom 500 Index
|2
|Crash 300 Index
|2
|Volatility 100 Index
|1
|Volatility 75 (1s) Index
|1
|Crash 500 Index
|1
|Boom 150 Index
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Volatility 50 Index
|-12
|Volatility 25 Index
|-20
|Volatility 75 Index
|-19
|Boom 500 Index
|-7
|Crash 300 Index
|0
|Volatility 100 Index
|-5
|Volatility 75 (1s) Index
|5
|Crash 500 Index
|0
|Boom 150 Index
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Volatility 50 Index
|-31K
|Volatility 25 Index
|-40K
|Volatility 75 Index
|-182K
|Boom 500 Index
|-22K
|Crash 300 Index
|-735
|Volatility 100 Index
|-353
|Volatility 75 (1s) Index
|10K
|Crash 500 Index
|487
|Boom 150 Index
|80K
Best Trade: +5.03 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +5.64 USD
Massima perdita consecutiva: -38.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni