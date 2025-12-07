SegnaliSezioni
Eliel Reich Ma Douna

Eliels

Eliel Reich Ma Douna
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
8 (27.58%)
Loss Trade:
21 (72.41%)
Best Trade:
5.03 USD
Worst Trade:
-7.26 USD
Profitto lordo:
12.31 USD (109 027 pips)
Perdita lorda:
-66.68 USD (294 585 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.64 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
22 (75.86%)
Short Trade:
7 (24.14%)
Fattore di profitto:
0.18
Profitto previsto:
-1.87 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-3.18 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-38.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.91 USD (14)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.97 USD
Massimale:
55.97 USD (101.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Volatility 50 Index 8
Volatility 25 Index 7
Volatility 75 Index 6
Boom 500 Index 2
Crash 300 Index 2
Volatility 100 Index 1
Volatility 75 (1s) Index 1
Crash 500 Index 1
Boom 150 Index 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Volatility 50 Index -12
Volatility 25 Index -20
Volatility 75 Index -19
Boom 500 Index -7
Crash 300 Index 0
Volatility 100 Index -5
Volatility 75 (1s) Index 5
Crash 500 Index 0
Boom 150 Index 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Volatility 50 Index -31K
Volatility 25 Index -40K
Volatility 75 Index -182K
Boom 500 Index -22K
Crash 300 Index -735
Volatility 100 Index -353
Volatility 75 (1s) Index 10K
Crash 500 Index 487
Boom 150 Index 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.03 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +5.64 USD
Massima perdita consecutiva: -38.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.08 00:14
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 3.17% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.17% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 00:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.08 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
