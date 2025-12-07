- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
78.98 USD
Worst Trade:
-40.80 USD
Profitto lordo:
132.55 USD (106 767 pips)
Perdita lorda:
-115.09 USD (74 684 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (81.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
30.85%
Massimo carico di deposito:
250.81%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
2.18 USD
Profitto medio:
33.14 USD
Perdita media:
-28.77 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-74.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.29 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
74.29 USD (52.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.69% (74.29 USD)
Per equità:
57.01% (38.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|7
|XAUUSD+
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|58
|XAUUSD+
|-41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|32K
|XAUUSD+
|-400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.98 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +81.00 USD
Massima perdita consecutiva: -74.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
