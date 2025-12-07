- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
1.31 USD
Worst Trade:
-0.82 USD
Profitto lordo:
1.57 USD (115 pips)
Perdita lorda:
-0.82 USD (37 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.57 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
61.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
0.79 USD
Perdita media:
-0.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.82 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.82 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.04% (21.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|1
|USDCAD
|-1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|102
|USDCAD
|-37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.31 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.57 USD
Massima perdita consecutiva: -0.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
Close system/Grid strategy, 80-90%+ accuracy, high winrate.
Holding period: weeks to months.
Macro view for long-term consistency.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
3
66%
100%
1.91
0.25
USD
USD
2%
1:50