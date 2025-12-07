SegnaliSezioni
Tanapisit Tepawarapruek

MINDFULxCloseSystem

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real31
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
1.31 USD
Worst Trade:
-0.82 USD
Profitto lordo:
1.57 USD (115 pips)
Perdita lorda:
-0.82 USD (37 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.57 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
61.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
0.79 USD
Perdita media:
-0.82 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.82 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.82 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.04% (21.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1
USDJPY 1
USDCAD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 0
USDJPY 1
USDCAD -1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 13
USDJPY 102
USDCAD -37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.31 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.57 USD
Massima perdita consecutiva: -0.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Close system/Grid strategy, 80-90%+ accuracy, high winrate.
Holding period: weeks to months. 
Macro view for long-term consistency.
Non ci sono recensioni
2025.12.08 00:14
Share of trading days is too low
2025.12.08 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 23:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 23:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 23:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 23:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 23:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
