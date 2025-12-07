- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
0.46 EUR
Worst Trade:
-0.79 EUR
Profitto lordo:
4.90 EUR (591 pips)
Perdita lorda:
-3.39 EUR (342 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.68 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
7 (38.89%)
Short Trade:
11 (61.11%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
0.35 EUR
Perdita media:
-0.85 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.79 EUR (1)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 EUR
Massimale:
1.28 EUR (1.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|249
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.46 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.79 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni