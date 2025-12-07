SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 5
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 5

Filippo Mugnaini
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
0.46 EUR
Worst Trade:
-0.79 EUR
Profitto lordo:
4.90 EUR (591 pips)
Perdita lorda:
-3.39 EUR (342 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.68 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
7 (38.89%)
Short Trade:
11 (61.11%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
0.35 EUR
Perdita media:
-0.85 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.79 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.79 EUR (1)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 EUR
Massimale:
1.28 EUR (1.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 249
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.46 EUR
Worst Trade: -1 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.79 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 più
Non ci sono recensioni
2025.12.07 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
