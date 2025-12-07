SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hey Gold Richest
Wacharapong Kasemjirayuwat

Hey Gold Richest

Wacharapong Kasemjirayuwat
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 41%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
169 (53.48%)
Loss Trade:
147 (46.52%)
Best Trade:
1 357.30 USD
Worst Trade:
-1 061.20 USD
Profitto lordo:
7 326.06 USD (678 247 pips)
Perdita lorda:
-6 239.07 USD (579 545 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (846.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 070.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
0.57
Long Trade:
110 (34.81%)
Short Trade:
206 (65.19%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
3.44 USD
Profitto medio:
43.35 USD
Perdita media:
-42.44 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-541.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 061.20 USD (1)
Crescita mensile:
41.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 730.22 USD
Massimale:
1 917.08 USD (68.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.17% (1 917.08 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 99K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 357.30 USD
Worst Trade: -1 061 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +846.45 USD
Massima perdita consecutiva: -541.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
52 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Focus on smart strategies to minimize risk and boost gains. ( มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลกำไร )
Non ci sono recensioni
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati