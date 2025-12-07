- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
169 (53.48%)
Loss Trade:
147 (46.52%)
Best Trade:
1 357.30 USD
Worst Trade:
-1 061.20 USD
Profitto lordo:
7 326.06 USD (678 247 pips)
Perdita lorda:
-6 239.07 USD (579 545 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (846.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 070.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
0.57
Long Trade:
110 (34.81%)
Short Trade:
206 (65.19%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
3.44 USD
Profitto medio:
43.35 USD
Perdita media:
-42.44 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-541.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 061.20 USD (1)
Crescita mensile:
41.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 730.22 USD
Massimale:
1 917.08 USD (68.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.17% (1 917.08 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|99K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 357.30 USD
Worst Trade: -1 061 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +846.45 USD
Massima perdita consecutiva: -541.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
52 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Focus on smart strategies to minimize risk and boost gains. ( มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลกำไร )
Non ci sono recensioni