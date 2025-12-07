- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
8 (61.53%)
Loss Trade:
5 (38.46%)
Best Trade:
46.23 USD
Worst Trade:
-10.40 USD
Profitto lordo:
106.30 USD (795 599 pips)
Perdita lorda:
-26.04 USD (244 276 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (63.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.20
Long Trade:
1 (7.69%)
Short Trade:
12 (92.31%)
Fattore di profitto:
4.08
Profitto previsto:
6.17 USD
Profitto medio:
13.29 USD
Perdita media:
-5.21 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.13 USD (3)
Crescita mensile:
428.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.41 USD
Massimale:
19.13 USD (34.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.42% (19.13 USD)
Per equità:
18.52% (34.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|551K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.23 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +63.46 USD
Massima perdita consecutiva: -19.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Bitcoin specialist
Maximum and minimum halving code
Come profit in the medium and long term, open the same brokerage account and follow my strategy
Link copy trade
Exness
XmGlobal
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
429%
0
0
USD
USD
189
USD
USD
1
0%
13
61%
100%
4.08
6.17
USD
USD
34%
1:200