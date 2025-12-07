SegnaliSezioni
Md Abul Kasem

ForexLife

Md Abul Kasem
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-MT5Real7
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.57 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.57 USD (5 565 pips)
Perdita lorda:
-0.40 USD
Vincite massime consecutive:
1 (5.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.57 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
10.02%
Massimo carico di deposito:
2.55%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
12.93
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
13.93
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.40 USD
Massimale:
0.40 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.76% (6.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.57 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.57 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Non ci sono recensioni
2025.12.07 16:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 16:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 16:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 16:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
