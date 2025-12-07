- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.57 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.57 USD (5 565 pips)
Perdita lorda:
-0.40 USD
Vincite massime consecutive:
1 (5.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.57 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
10.02%
Massimo carico di deposito:
2.55%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
12.93
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
13.93
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.40 USD
Massimale:
0.40 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.76% (6.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.57 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.57 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
Non ci sono recensioni
