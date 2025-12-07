- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
8 (42.10%)
Loss Trade:
11 (57.89%)
Best Trade:
40.18 USD
Worst Trade:
-160.00 USD
Profitto lordo:
181.22 USD (16 189 pips)
Perdita lorda:
-408.05 USD (22 056 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (61.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
17 (89.47%)
Short Trade:
2 (10.53%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-11.94 USD
Profitto medio:
22.65 USD
Perdita media:
-37.10 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-226.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-226.15 USD (4)
Crescita mensile:
-93.12%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
226.83 USD
Massimale:
246.89 USD (112.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|-227
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|-5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.18 USD
Worst Trade: -160 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +61.15 USD
Massima perdita consecutiva: -226.15 USD
