- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 182
Profit Trade:
846 (71.57%)
Loss Trade:
336 (28.43%)
Best Trade:
109.68 USD
Worst Trade:
-67.96 USD
Profitto lordo:
3 301.75 USD (3 547 670 pips)
Perdita lorda:
-2 715.17 USD (3 554 463 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (195.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
195.04 USD (71)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.69%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
527
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
758 (64.13%)
Short Trade:
424 (35.87%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-8.08 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-133.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.69 USD (5)
Crescita mensile:
115.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.05 USD
Massimale:
275.12 USD (89.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.40% (275.12 USD)
Per equità:
0.62% (8.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|616
|BTCUSD
|288
|US100
|168
|ETHUSD
|45
|US500
|38
|EURUSD
|18
|XRPUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-280
|US100
|17
|ETHUSD
|-74
|US500
|-8
|EURUSD
|2
|XRPUSD
|-42
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|67K
|BTCUSD
|-273K
|US100
|-33K
|ETHUSD
|-33K
|US500
|-8.3K
|EURUSD
|103
|XRPUSD
|-9.6K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +109.68 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 71
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +195.04 USD
Massima perdita consecutiva: -133.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
248 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
