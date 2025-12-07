SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / From 616 Dollar
Budidno

From 616 Dollar

Budidno
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 127%
FBS-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 182
Profit Trade:
846 (71.57%)
Loss Trade:
336 (28.43%)
Best Trade:
109.68 USD
Worst Trade:
-67.96 USD
Profitto lordo:
3 301.75 USD (3 547 670 pips)
Perdita lorda:
-2 715.17 USD (3 554 463 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (195.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
195.04 USD (71)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.69%
Massimo carico di deposito:
0.55%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
527
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
758 (64.13%)
Short Trade:
424 (35.87%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-8.08 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-133.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.69 USD (5)
Crescita mensile:
115.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
116.05 USD
Massimale:
275.12 USD (89.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.40% (275.12 USD)
Per equità:
0.62% (8.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 616
BTCUSD 288
US100 168
ETHUSD 45
US500 38
EURUSD 18
XRPUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -280
US100 17
ETHUSD -74
US500 -8
EURUSD 2
XRPUSD -42
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 67K
BTCUSD -273K
US100 -33K
ETHUSD -33K
US500 -8.3K
EURUSD 103
XRPUSD -9.6K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +109.68 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 71
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +195.04 USD
Massima perdita consecutiva: -133.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
itexsys-Platform
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 43
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
248 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
From 616 Dollar
30USD al mese
127%
0
0
USD
1.3K
USD
7
0%
1 182
71%
11%
1.21
0.50
USD
31%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.