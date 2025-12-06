- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
21 816.63 IDR
Worst Trade:
0.00 IDR
Profitto lordo:
62 452.19 IDR (37 483 pips)
Perdita lorda:
0.00 IDR
Vincite massime consecutive:
8 (62 452.19 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
62 452.19 IDR (8)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7 806.52 IDR
Profitto medio:
7 806.52 IDR
Perdita media:
0.00 IDR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 IDR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
0.00 IDR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|37K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21 816.63 IDR
Worst Trade: -0 IDR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +62 452.19 IDR
Massima perdita consecutiva: -0.00 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Konsisten
Non ci sono recensioni