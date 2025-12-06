SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PP51317530
KAUSER AHMED

PP51317530

KAUSER AHMED
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
22.37 USD
Worst Trade:
-29.16 USD
Profitto lordo:
48.62 USD (4 784 pips)
Perdita lorda:
-29.24 USD (3 193 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (26.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.25 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
144 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
6.08 USD
Perdita media:
-29.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-29.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.16 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.99 USD
Massimale:
29.24 USD (5.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 26
EURUSD -7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.6K
EURUSD -1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.37 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.25 USD
Massima perdita consecutiva: -29.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
49 più
Non ci sono recensioni
2025.12.06 14:58
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.04% of days out of the 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 14:58
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.02% of days out of the 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 14:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.06 14:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 143 days
