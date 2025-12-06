- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
93 (54.06%)
Loss Trade:
79 (45.93%)
Best Trade:
130.05 USD
Worst Trade:
-42.95 USD
Profitto lordo:
1 308.51 USD (36 068 pips)
Perdita lorda:
-879.51 USD (43 245 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (148.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
177
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
73 (42.44%)
Short Trade:
99 (57.56%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
14.07 USD
Perdita media:
-11.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-138.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.43 USD (6)
Crescita mensile:
61.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.51 USD
Massimale:
146.71 USD (15.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.17% (47.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|USDCAD
|9
|AUDUSD
|5
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|408
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|-9
|EURUSD
|19
|BTCUSD
|-4
|GBPAUD
|14
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|USDCAD
|208
|AUDUSD
|-130
|EURUSD
|-68
|BTCUSD
|-18K
|GBPAUD
|548
|GBPUSD
|29
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +130.05 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +148.24 USD
Massima perdita consecutiva: -138.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 48
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 153
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
143 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni