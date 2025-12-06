SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Stronggo1
Guosheng Chen

Stronggo1

Guosheng Chen
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
93 (54.06%)
Loss Trade:
79 (45.93%)
Best Trade:
130.05 USD
Worst Trade:
-42.95 USD
Profitto lordo:
1 308.51 USD (36 068 pips)
Perdita lorda:
-879.51 USD (43 245 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (148.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
177
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
2.92
Long Trade:
73 (42.44%)
Short Trade:
99 (57.56%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
14.07 USD
Perdita media:
-11.13 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-138.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.43 USD (6)
Crescita mensile:
61.48%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.51 USD
Massimale:
146.71 USD (15.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.17% (47.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 152
USDCAD 9
AUDUSD 5
EURUSD 3
BTCUSD 1
GBPAUD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 408
USDCAD 2
AUDUSD -9
EURUSD 19
BTCUSD -4
GBPAUD 14
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
USDCAD 208
AUDUSD -130
EURUSD -68
BTCUSD -18K
GBPAUD 548
GBPUSD 29
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.05 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +148.24 USD
Massima perdita consecutiva: -138.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 48
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 153
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
TickmillUK-Live
0.50 × 16
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
143 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.06 13:48
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 10.64% of days out of the 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati