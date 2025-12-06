- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 725
Profit Trade:
1 624 (94.14%)
Loss Trade:
101 (5.86%)
Best Trade:
342.43 USD
Worst Trade:
-152.78 USD
Profitto lordo:
3 646.43 USD (9 474 846 pips)
Perdita lorda:
-480.91 USD (2 673 455 pips)
Vincite massime consecutive:
390 (657.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
768.54 USD (291)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.58%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.38
Long Trade:
1 003 (58.14%)
Short Trade:
722 (41.86%)
Fattore di profitto:
7.58
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-4.76 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-10.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.27 USD (2)
Crescita mensile:
32.46%
Previsione annuale:
393.87%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.27 USD (18.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.47% (193.27 USD)
Per equità:
17.61% (571.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|354
|BTCJPY
|327
|EURAUD.s
|241
|EURUSD.s
|225
|BTCUSD
|196
|AUDUSD.s
|184
|AUDCAD.s
|146
|USDJPY.s
|27
|XAUUSD.s
|11
|USDCHF.s
|10
|EURGBP.s
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.s
|973
|BTCJPY
|230
|EURAUD.s
|425
|EURUSD.s
|470
|BTCUSD
|222
|AUDUSD.s
|286
|AUDCAD.s
|566
|USDJPY.s
|45
|XAUUSD.s
|44
|USDCHF.s
|56
|EURGBP.s
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.s
|94K
|BTCJPY
|3.9M
|EURAUD.s
|69K
|EURUSD.s
|55K
|BTCUSD
|2.4M
|AUDUSD.s
|28K
|AUDCAD.s
|32K
|USDJPY.s
|6.6K
|XAUUSD.s
|4.3K
|USDCHF.s
|3.3K
|EURGBP.s
|40
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +342.43 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 291
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +657.58 USD
Massima perdita consecutiva: -10.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
