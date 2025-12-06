SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / INTENSO _ Required above 1000USD
Eloizio Coelho Alves

INTENSO _ Required above 1000USD

Eloizio Coelho Alves
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1 291%
PUPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 725
Profit Trade:
1 624 (94.14%)
Loss Trade:
101 (5.86%)
Best Trade:
342.43 USD
Worst Trade:
-152.78 USD
Profitto lordo:
3 646.43 USD (9 474 846 pips)
Perdita lorda:
-480.91 USD (2 673 455 pips)
Vincite massime consecutive:
390 (657.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
768.54 USD (291)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.58%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.38
Long Trade:
1 003 (58.14%)
Short Trade:
722 (41.86%)
Fattore di profitto:
7.58
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-4.76 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-10.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.27 USD (2)
Crescita mensile:
32.46%
Previsione annuale:
393.87%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
193.27 USD (18.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.47% (193.27 USD)
Per equità:
17.61% (571.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.s 354
BTCJPY 327
EURAUD.s 241
EURUSD.s 225
BTCUSD 196
AUDUSD.s 184
AUDCAD.s 146
USDJPY.s 27
XAUUSD.s 11
USDCHF.s 10
EURGBP.s 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.s 973
BTCJPY 230
EURAUD.s 425
EURUSD.s 470
BTCUSD 222
AUDUSD.s 286
AUDCAD.s 566
USDJPY.s 45
XAUUSD.s 44
USDCHF.s 56
EURGBP.s 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.s 94K
BTCJPY 3.9M
EURAUD.s 69K
EURUSD.s 55K
BTCUSD 2.4M
AUDUSD.s 28K
AUDCAD.s 32K
USDJPY.s 6.6K
XAUUSD.s 4.3K
USDCHF.s 3.3K
EURGBP.s 40
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +342.43 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 291
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +657.58 USD
Massima perdita consecutiva: -10.60 USD

