- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
488
Profit Trade:
455 (93.23%)
Loss Trade:
33 (6.76%)
Best Trade:
23.33 USD
Worst Trade:
-13.46 USD
Profitto lordo:
1 516.46 USD (129 615 pips)
Perdita lorda:
-85.20 USD (5 996 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (277.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
277.43 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
106.33
Long Trade:
290 (59.43%)
Short Trade:
198 (40.57%)
Fattore di profitto:
17.80
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
3.33 USD
Perdita media:
-2.58 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.46 USD (1)
Crescita mensile:
11.91%
Previsione annuale:
144.55%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.46 USD (3.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.66% (1.34 USD)
Per equità:
6.58% (156.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|171
|EURUSD.s
|96
|AUDUSD.s
|90
|AUDCAD.s
|90
|NZDCAD.s
|24
|USDCAD.s
|11
|USDCHF.s
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.s
|653
|EURUSD.s
|251
|AUDUSD.s
|238
|AUDCAD.s
|202
|NZDCAD.s
|83
|USDCAD.s
|21
|USDCHF.s
|-17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.s
|53K
|EURUSD.s
|26K
|AUDUSD.s
|16K
|AUDCAD.s
|22K
|NZDCAD.s
|5.4K
|USDCAD.s
|3K
|USDCHF.s
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.33 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +277.43 USD
Massima perdita consecutiva: -11.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni