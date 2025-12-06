SegnaliSezioni
Eloizio Coelho Alves

Storm

Eloizio Coelho Alves
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1 024%
PUPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
488
Profit Trade:
455 (93.23%)
Loss Trade:
33 (6.76%)
Best Trade:
23.33 USD
Worst Trade:
-13.46 USD
Profitto lordo:
1 516.46 USD (129 615 pips)
Perdita lorda:
-85.20 USD (5 996 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (277.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
277.43 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
106.33
Long Trade:
290 (59.43%)
Short Trade:
198 (40.57%)
Fattore di profitto:
17.80
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
3.33 USD
Perdita media:
-2.58 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.46 USD (1)
Crescita mensile:
11.91%
Previsione annuale:
144.55%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.46 USD (3.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.66% (1.34 USD)
Per equità:
6.58% (156.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.s 171
EURUSD.s 96
AUDUSD.s 90
AUDCAD.s 90
NZDCAD.s 24
USDCAD.s 11
USDCHF.s 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.s 653
EURUSD.s 251
AUDUSD.s 238
AUDCAD.s 202
NZDCAD.s 83
USDCAD.s 21
USDCHF.s -17
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.s 53K
EURUSD.s 26K
AUDUSD.s 16K
AUDCAD.s 22K
NZDCAD.s 5.4K
USDCAD.s 3K
USDCHF.s -2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.33 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +277.43 USD
Massima perdita consecutiva: -11.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

