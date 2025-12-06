SegnaliSezioni
Devi Shelita

Profesor

Devi Shelita
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
79 (87.77%)
Loss Trade:
11 (12.22%)
Best Trade:
50.00 USD
Worst Trade:
-17.47 USD
Profitto lordo:
269.37 USD (26 904 pips)
Perdita lorda:
-87.05 USD (8 776 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (64.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.44 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
9.73
Long Trade:
43 (47.78%)
Short Trade:
47 (52.22%)
Fattore di profitto:
3.09
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
3.41 USD
Perdita media:
-7.91 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.73 USD (2)
Crescita mensile:
1 378.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.73 USD (30.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 90
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 182
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.00 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +64.44 USD
Massima perdita consecutiva: -18.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
Trading khusus xauusd.pengalaman trading selama 4 tahun ..target profit 15 % / bulan ..dd maximal 30 %
Non ci sono recensioni
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
