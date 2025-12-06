SegnaliSezioni
Mahmoud Hilal

BTC SNIPER

Mahmoud Hilal
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
Exness-MT5Real32
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
104 (43.69%)
Loss Trade:
134 (56.30%)
Best Trade:
18.29 EUR
Worst Trade:
-17.34 EUR
Profitto lordo:
573.97 EUR (6 663 044 pips)
Perdita lorda:
-594.36 EUR (6 756 089 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (8.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
31.55 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
36.23%
Massimo carico di deposito:
10.05%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
127 (53.36%)
Short Trade:
111 (46.64%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.09 EUR
Profitto medio:
5.52 EUR
Perdita media:
-4.44 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-21.59 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-41.51 EUR (7)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.33 EUR
Massimale:
105.50 EUR (191.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (10.29 EUR)
Per equità:
2.25% (0.41 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 235
GBPUSDm 2
EURUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm -15
GBPUSDm -8
EURUSDm 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm -92K
GBPUSDm -790
EURUSDm -8
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.29 EUR
Worst Trade: -17 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +8.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.59 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real32" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Bitcoin (BTC) focused trading signal based on a disciplined technical strategy with strong risk management. Designed to deliver consistent growth while keeping drawdown under control. Ideal for traders seeking precise entries and structured trading.
Non ci sono recensioni
2025.12.06 14:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.12.06 14:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
