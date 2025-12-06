SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ducxm1986chanel
Xuan Duc Mai

Ducxm1986chanel

Xuan Duc Mai
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
FTMO-Server3
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
1 (10.00%)
Loss Trade:
9 (90.00%)
Best Trade:
156.28 USD
Worst Trade:
-2 034.94 USD
Profitto lordo:
156.28 USD (42 pips)
Perdita lorda:
-8 402.07 USD (69 785 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (156.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.28 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.16
Attività di trading:
225.39%
Massimo carico di deposito:
96.36%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-824.58 USD
Profitto medio:
156.28 USD
Perdita media:
-933.56 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-6 928.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 928.99 USD (6)
Crescita mensile:
-4.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 245.79 USD
Massimale:
8 245.79 USD (4.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.12% (8 245.79 USD)
Per equità:
1.88% (3 725.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
BTCUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -6.7K
BTCUSD -1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.1K
BTCUSD -64K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156.28 USD
Worst Trade: -2 035 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +156.28 USD
Massima perdita consecutiva: -6 928.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.06 23:18
Share of trading days is too low
2025.12.06 23:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.06 04:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 04:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 04:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ducxm1986chanel
30USD al mese
-4%
0
0
USD
192K
USD
1
0%
10
10%
225%
0.01
-824.58
USD
4%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.