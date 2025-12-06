- Crescita
Trade:
79
Profit Trade:
55 (69.62%)
Loss Trade:
24 (30.38%)
Best Trade:
58.45 USD
Worst Trade:
-20.05 USD
Profitto lordo:
256.79 USD (88 541 pips)
Perdita lorda:
-85.55 USD (19 849 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (154.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.02 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
16.84%
Massimo carico di deposito:
96.96%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
3.59
Long Trade:
41 (51.90%)
Short Trade:
38 (48.10%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
2.17 USD
Profitto medio:
4.67 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-24.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.03 USD (4)
Crescita mensile:
7.79%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.71 USD (1.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.98% (47.71 USD)
Per equità:
19.16% (442.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|BTCUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|165
|BTCUSD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|BTCUSD
|47K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|5.00 × 3
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.65 × 1421
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Mục tiêu là sống soát lợi nhuận 5-20% tháng
Non ci sono recensioni
