Trade:
34
Profit Trade:
25 (73.52%)
Loss Trade:
9 (26.47%)
Best Trade:
12.53 EUR
Worst Trade:
-71.75 EUR
Profitto lordo:
43.39 EUR (1 299 pips)
Perdita lorda:
-129.88 EUR (7 603 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.02 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
23.73%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
19 (55.88%)
Short Trade:
15 (44.12%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-2.54 EUR
Profitto medio:
1.74 EUR
Perdita media:
-14.43 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-13.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-71.75 EUR (1)
Crescita mensile:
-17.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.93 EUR
Massimale:
104.95 EUR (20.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.26% (104.95 EUR)
Per equità:
2.65% (11.63 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Best Trade: +12.53 EUR
Worst Trade: -72 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.84 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8370
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|8.00 × 5
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
Coool ea
