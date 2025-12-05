SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Aurore
Akondo Ayewa

Aurore

Akondo Ayewa
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
25 (73.52%)
Loss Trade:
9 (26.47%)
Best Trade:
12.53 EUR
Worst Trade:
-71.75 EUR
Profitto lordo:
43.39 EUR (1 299 pips)
Perdita lorda:
-129.88 EUR (7 603 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (2.12 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
18.02 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
23.73%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
19 (55.88%)
Short Trade:
15 (44.12%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-2.54 EUR
Profitto medio:
1.74 EUR
Perdita media:
-14.43 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-13.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-71.75 EUR (1)
Crescita mensile:
-17.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.93 EUR
Massimale:
104.95 EUR (20.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.26% (104.95 EUR)
Per equità:
2.65% (11.63 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -99
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.53 EUR
Worst Trade: -72 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.12 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.84 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8370
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
8.00 × 5
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
9 più
Coool ea
Non ci sono recensioni
2025.12.09 07:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.09 04:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 23:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 23:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
