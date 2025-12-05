- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
5.19 USD
Worst Trade:
-15.04 USD
Profitto lordo:
27.06 USD (2 742 pips)
Perdita lorda:
-15.46 USD (749 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (20.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.17 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
3 (23.08%)
Short Trade:
10 (76.92%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-15.46 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-15.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.04 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.33 USD
Massimale:
15.16 USD (16.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|12
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.19 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.17 USD
Massima perdita consecutiva: -15.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
