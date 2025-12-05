- Crescita
Trade:
408
Profit Trade:
279 (68.38%)
Loss Trade:
129 (31.62%)
Best Trade:
30.36 USD
Worst Trade:
-36.63 USD
Profitto lordo:
684.99 USD (193 211 pips)
Perdita lorda:
-618.27 USD (154 612 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (46.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.88 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
292 (71.57%)
Short Trade:
116 (28.43%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-37.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.85 USD (4)
Crescita mensile:
6.81%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.87 USD
Massimale:
137.24 USD (40.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|US30
|74
|USDJPY
|64
|USDCAD
|36
|EURUSD
|33
|NAS100
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|125
|US30
|-32
|USDJPY
|-28
|USDCAD
|4
|EURUSD
|-3
|NAS100
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.2K
|US30
|31K
|USDJPY
|-1.4K
|USDCAD
|319
|EURUSD
|-363
|NAS100
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +30.36 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.88 USD
Massima perdita consecutiva: -37.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
No martingale, no grid, no hedge!
