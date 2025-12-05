SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Provisionfxmoderado
Rodolfo Jorge

Provisionfxmoderado

Rodolfo Jorge
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
408
Profit Trade:
279 (68.38%)
Loss Trade:
129 (31.62%)
Best Trade:
30.36 USD
Worst Trade:
-36.63 USD
Profitto lordo:
684.99 USD (193 211 pips)
Perdita lorda:
-618.27 USD (154 612 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (46.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.88 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
292 (71.57%)
Short Trade:
116 (28.43%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-4.79 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-37.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.85 USD (4)
Crescita mensile:
6.81%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.87 USD
Massimale:
137.24 USD (40.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 193
US30 74
USDJPY 64
USDCAD 36
EURUSD 33
NAS100 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 125
US30 -32
USDJPY -28
USDCAD 4
EURUSD -3
NAS100 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.2K
US30 31K
USDJPY -1.4K
USDCAD 319
EURUSD -363
NAS100 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.36 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.88 USD
Massima perdita consecutiva: -37.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InfinoxLimited-MT5Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
13.83 × 35
No martingale, no grid, no hedge!
Non ci sono recensioni
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
