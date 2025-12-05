SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fgffd
Ramazan Bilbay

Fgffd

Ramazan Bilbay
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
VantageInternational-Live 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
25 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
13.32 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
48.57 EUR (113 598 pips)
Perdita lorda:
-0.33 EUR
Vincite massime consecutive:
25 (48.57 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.57 EUR (25)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.14%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
371.08
Long Trade:
22 (88.00%)
Short Trade:
3 (12.00%)
Fattore di profitto:
147.18
Profitto previsto:
1.94 EUR
Profitto medio:
1.94 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 EUR
Massimale:
0.13 EUR (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
20.82% (100.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 20
XAUUSD+ 2
XAGUSD 2
NAS100 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 22
XAUUSD+ 12
XAGUSD 20
NAS100 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 112K
XAUUSD+ 403
XAGUSD 198
NAS100 579
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.32 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +48.57 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 17:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.05 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 17:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fgffd
30USD al mese
11%
0
0
USD
485
EUR
1
0%
25
100%
100%
147.18
1.94
EUR
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.