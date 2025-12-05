- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
25 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
13.32 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
48.57 EUR (113 598 pips)
Perdita lorda:
-0.33 EUR
Vincite massime consecutive:
25 (48.57 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.57 EUR (25)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.14%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
371.08
Long Trade:
22 (88.00%)
Short Trade:
3 (12.00%)
Fattore di profitto:
147.18
Profitto previsto:
1.94 EUR
Profitto medio:
1.94 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 EUR
Massimale:
0.13 EUR (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
20.82% (100.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|XAUUSD+
|2
|XAGUSD
|2
|NAS100
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|22
|XAUUSD+
|12
|XAGUSD
|20
|NAS100
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|112K
|XAUUSD+
|403
|XAGUSD
|198
|NAS100
|579
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.32 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +48.57 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|1.37 × 19
Non ci sono recensioni
