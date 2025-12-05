- Crescita
Trade:
52
Profit Trade:
40 (76.92%)
Loss Trade:
12 (23.08%)
Best Trade:
4 118.76 USD
Worst Trade:
-483.58 USD
Profitto lordo:
25 776.58 USD (2 297 511 pips)
Perdita lorda:
-2 080.65 USD (179 294 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (11 240.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 240.61 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
47.52%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
20.28
Long Trade:
39 (75.00%)
Short Trade:
13 (25.00%)
Fattore di profitto:
12.39
Profitto previsto:
455.69 USD
Profitto medio:
644.41 USD
Perdita media:
-173.39 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-866.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-866.58 USD (5)
Crescita mensile:
237.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
247.90 USD
Massimale:
1 168.30 USD (10.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.70% (1 168.30 USD)
Per equità:
0.33% (107.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|45
|BTCUSD
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|16K
|BTCUSD
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|38K
|BTCUSD
|2.1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 118.76 USD
Worst Trade: -484 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11 240.61 USD
Massima perdita consecutiva: -866.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real12
|0.04 × 178
