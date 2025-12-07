- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.42 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
36.38 USD (3 634 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (36.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.38 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.83
Attività di trading:
27.10%
Massimo carico di deposito:
33.16%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.64 USD
Profitto medio:
3.64 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
18.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.16% (23.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +7.42 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +36.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 94
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
BlackBullMarkets-Live
|1.77 × 83
|
N1CapitalMarkets-Live
|1.95 × 98
|
Alpari-ECN1
|3.48 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|4.06 × 50
|
JustForex-Live
|4.32 × 221
|
EGlobal-Cent5
|4.94 × 247
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|5.14 × 71
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
217
USD
USD
1
0%
10
100%
27%
n/a
3.64
USD
USD
11%
1:500