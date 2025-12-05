- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
17 (54.83%)
Loss Trade:
14 (45.16%)
Best Trade:
4.94 USD
Worst Trade:
-2.82 USD
Profitto lordo:
39.96 USD (2 041 pips)
Perdita lorda:
-30.30 USD (1 464 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.42%
Massimo carico di deposito:
16.08%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
56 secondi
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
21 (67.74%)
Short Trade:
10 (32.26%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-2.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.76 USD (3)
Crescita mensile:
9.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.74 USD
Massimale:
8.78 USD (7.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.86% (8.78 USD)
Per equità:
0.82% (0.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|577
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.94 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.06 USD
Massima perdita consecutiva: -6.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
