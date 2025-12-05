- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
42 (84.00%)
Loss Trade:
8 (16.00%)
Best Trade:
425 360.13 IDR
Worst Trade:
-195 527.86 IDR
Profitto lordo:
5 095 053.87 IDR (306 662 pips)
Perdita lorda:
-705 557.08 IDR (42 320 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 359 168.99 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 359 168.99 IDR (8)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
43.91%
Massimo carico di deposito:
4.77%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
22.02
Long Trade:
16 (32.00%)
Short Trade:
34 (68.00%)
Fattore di profitto:
7.22
Profitto previsto:
87 789.94 IDR
Profitto medio:
121 310.81 IDR
Perdita media:
-88 194.64 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-199 351.96 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-199 351.96 IDR (2)
Crescita mensile:
87.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
199 351.96 IDR (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (199 351.96 IDR)
Per equità:
4.48% (410 745.90 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|442
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|264K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +425 360.13 IDR
Worst Trade: -195 528 IDR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 359 168.99 IDR
Massima perdita consecutiva: -199 351.96 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
88%
0
0
USD
USD
9.4M
IDR
IDR
2
0%
50
84%
44%
7.22
87 789.94
IDR
IDR
4%
1:500