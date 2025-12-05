SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / I love my dog
Evi Suryawati

I love my dog

Evi Suryawati
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 88%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
42 (84.00%)
Loss Trade:
8 (16.00%)
Best Trade:
425 360.13 IDR
Worst Trade:
-195 527.86 IDR
Profitto lordo:
5 095 053.87 IDR (306 662 pips)
Perdita lorda:
-705 557.08 IDR (42 320 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 359 168.99 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
1 359 168.99 IDR (8)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
43.91%
Massimo carico di deposito:
4.77%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
22.02
Long Trade:
16 (32.00%)
Short Trade:
34 (68.00%)
Fattore di profitto:
7.22
Profitto previsto:
87 789.94 IDR
Profitto medio:
121 310.81 IDR
Perdita media:
-88 194.64 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-199 351.96 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-199 351.96 IDR (2)
Crescita mensile:
87.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 IDR
Massimale:
199 351.96 IDR (3.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.31% (199 351.96 IDR)
Per equità:
4.48% (410 745.90 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 442
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 264K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +425 360.13 IDR
Worst Trade: -195 528 IDR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 359 168.99 IDR
Massima perdita consecutiva: -199 351.96 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
Non ci sono recensioni
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
