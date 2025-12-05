- Crescita
Trade:
41
Profit Trade:
35 (85.36%)
Loss Trade:
6 (14.63%)
Best Trade:
53.75 USD
Worst Trade:
-350.01 USD
Profitto lordo:
1 397.36 USD (58 254 pips)
Perdita lorda:
-1 154.84 USD (43 982 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (567.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
567.40 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
9.79%
Massimo carico di deposito:
139.74%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
17 (41.46%)
Short Trade:
24 (58.54%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
5.92 USD
Profitto medio:
39.92 USD
Perdita media:
-192.47 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-350.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-350.01 USD (1)
Crescita mensile:
-41.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
345.12 USD
Massimale:
553.77 USD (78.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
78.14% (553.77 USD)
Per equità:
59.37% (266.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|243
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.75 USD
Worst Trade: -350 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +567.40 USD
Massima perdita consecutiva: -350.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-41%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
41
85%
10%
1.21
5.92
USD
USD
78%
1:500