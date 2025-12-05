- Crescita
Trade:
151
Profit Trade:
76 (50.33%)
Loss Trade:
75 (49.67%)
Best Trade:
165.76 USD
Worst Trade:
-59.98 USD
Profitto lordo:
1 023.67 USD (3 496 685 pips)
Perdita lorda:
-540.51 USD (355 143 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (46.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
649.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
74 (49.01%)
Short Trade:
77 (50.99%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
3.20 USD
Profitto medio:
13.47 USD
Perdita media:
-7.21 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-47.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.67 USD (5)
Crescita mensile:
232.81%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
178.45 USD
Massimale:
187.25 USD (673.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|27
|BTCUSDm
|22
|EURUSDm
|18
|USDCADm
|18
|USDJPYm
|13
|GBPUSDm
|11
|AUDUSDm
|10
|ETHUSDm
|8
|USDCHFm
|7
|NZDUSDm
|7
|US30m
|5
|USOILm
|3
|NZDJPYm
|1
|AUS200m
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-45
|BTCUSDm
|621
|EURUSDm
|40
|USDCADm
|-15
|USDJPYm
|-64
|GBPUSDm
|-22
|AUDUSDm
|23
|ETHUSDm
|-3
|USDCHFm
|1
|NZDUSDm
|-9
|US30m
|-32
|USOILm
|5
|NZDJPYm
|-14
|AUS200m
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|8.7K
|BTCUSDm
|3.1M
|EURUSDm
|597
|USDCADm
|319
|USDJPYm
|5
|GBPUSDm
|-270
|AUDUSDm
|581
|ETHUSDm
|-517
|USDCHFm
|-6
|NZDUSDm
|210
|US30m
|-951
|USOILm
|171
|NZDJPYm
|-153
|AUS200m
|-8.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +165.76 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +46.59 USD
Massima perdita consecutiva: -47.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
