Van Tan Hoang

Tan Bamboo

Van Tan Hoang
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real28
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
76 (50.33%)
Loss Trade:
75 (49.67%)
Best Trade:
165.76 USD
Worst Trade:
-59.98 USD
Profitto lordo:
1 023.67 USD (3 496 685 pips)
Perdita lorda:
-540.51 USD (355 143 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (46.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
649.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
74 (49.01%)
Short Trade:
77 (50.99%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
3.20 USD
Profitto medio:
13.47 USD
Perdita media:
-7.21 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-47.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.67 USD (5)
Crescita mensile:
232.81%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
178.45 USD
Massimale:
187.25 USD (673.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 27
BTCUSDm 22
EURUSDm 18
USDCADm 18
USDJPYm 13
GBPUSDm 11
AUDUSDm 10
ETHUSDm 8
USDCHFm 7
NZDUSDm 7
US30m 5
USOILm 3
NZDJPYm 1
AUS200m 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -45
BTCUSDm 621
EURUSDm 40
USDCADm -15
USDJPYm -64
GBPUSDm -22
AUDUSDm 23
ETHUSDm -3
USDCHFm 1
NZDUSDm -9
US30m -32
USOILm 5
NZDJPYm -14
AUS200m -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 8.7K
BTCUSDm 3.1M
EURUSDm 597
USDCADm 319
USDJPYm 5
GBPUSDm -270
AUDUSDm 581
ETHUSDm -517
USDCHFm -6
NZDUSDm 210
US30m -951
USOILm 171
NZDJPYm -153
AUS200m -8.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +165.76 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +46.59 USD
Massima perdita consecutiva: -47.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
