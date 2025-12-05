SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TJP
Nur Muhammad Fajri

TJP

Nur Muhammad Fajri
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 104%
FBS-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
115 (71.87%)
Loss Trade:
45 (28.13%)
Best Trade:
14.94 USD
Worst Trade:
-11.20 USD
Profitto lordo:
311.74 USD (2 370 814 pips)
Perdita lorda:
-231.94 USD (1 007 983 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (105.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.37 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
52.84%
Massimo carico di deposito:
2.49%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
98 (61.25%)
Short Trade:
62 (38.75%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-5.15 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.09 USD (6)
Crescita mensile:
103.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.61 USD
Massimale:
66.64 USD (35.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.63% (66.64 USD)
Per equità:
0.23% (0.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 95
XAUUSD 48
USDJPY 8
EURUSD 6
GBPUSD 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 138
XAUUSD -6
USDJPY -26
EURUSD 4
GBPUSD -31
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.4M
XAUUSD -738
USDJPY -347
EURUSD 72
GBPUSD -309
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.94 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +105.37 USD
Massima perdita consecutiva: -39.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
ForexTime-MT5
0.00 × 5
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 2
279 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TJP
30USD al mese
104%
0
0
USD
94
USD
1
0%
160
71%
53%
1.34
0.50
USD
67%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.