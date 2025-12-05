- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
160
Profit Trade:
115 (71.87%)
Loss Trade:
45 (28.13%)
Best Trade:
14.94 USD
Worst Trade:
-11.20 USD
Profitto lordo:
311.74 USD (2 370 814 pips)
Perdita lorda:
-231.94 USD (1 007 983 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (105.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.37 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
52.84%
Massimo carico di deposito:
2.49%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
98 (61.25%)
Short Trade:
62 (38.75%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
2.71 USD
Perdita media:
-5.15 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-39.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.09 USD (6)
Crescita mensile:
103.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.61 USD
Massimale:
66.64 USD (35.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.63% (66.64 USD)
Per equità:
0.23% (0.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|95
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|8
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|138
|XAUUSD
|-6
|USDJPY
|-26
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|-31
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.4M
|XAUUSD
|-738
|USDJPY
|-347
|EURUSD
|72
|GBPUSD
|-309
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.94 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +105.37 USD
Massima perdita consecutiva: -39.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
104%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
1
0%
160
71%
53%
1.34
0.50
USD
USD
67%
1:500