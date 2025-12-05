SegnaliSezioni
Nguyen Viet Dong

MrGold10

Nguyen Viet Dong
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 188%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
76 (54.28%)
Loss Trade:
64 (45.71%)
Best Trade:
32.98 USD
Worst Trade:
-24.28 USD
Profitto lordo:
650.97 USD (231 117 pips)
Perdita lorda:
-558.66 USD (137 949 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (28.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
22.11%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
73 (52.14%)
Short Trade:
67 (47.86%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
8.57 USD
Perdita media:
-8.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-65.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.77 USD (4)
Crescita mensile:
42.27%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.65 USD
Massimale:
101.74 USD (75.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.25% (101.74 USD)
Per equità:
0.09% (0.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 139
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 87
BTCUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 41K
BTCUSD 52K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.98 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +28.27 USD
Massima perdita consecutiva: -65.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
19.27 × 37
2025.12.05 13:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 13:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
