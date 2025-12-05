- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
140
Profit Trade:
76 (54.28%)
Loss Trade:
64 (45.71%)
Best Trade:
32.98 USD
Worst Trade:
-24.28 USD
Profitto lordo:
650.97 USD (231 117 pips)
Perdita lorda:
-558.66 USD (137 949 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (28.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
22.11%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
73 (52.14%)
Short Trade:
67 (47.86%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
8.57 USD
Perdita media:
-8.73 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-65.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.77 USD (4)
Crescita mensile:
42.27%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.65 USD
Massimale:
101.74 USD (75.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.25% (101.74 USD)
Per equità:
0.09% (0.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|87
|BTCUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|52K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.98 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +28.27 USD
Massima perdita consecutiva: -65.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|19.27 × 37
Non ci sono recensioni