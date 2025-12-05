- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
17 (80.95%)
Loss Trade:
4 (19.05%)
Best Trade:
4.25 USD
Worst Trade:
-0.33 USD
Profitto lordo:
20.63 USD (20 620 pips)
Perdita lorda:
-0.45 USD (448 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
61.15
Long Trade:
8 (38.10%)
Short Trade:
13 (61.90%)
Fattore di profitto:
45.84
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
1.21 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (1)
Crescita mensile:
11.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.33 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|15.93 × 27
Running US100 Nasdaq EA Only Scalping sector
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126122
Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1 Broker 2 Broker 3 Broker 4
Anyone
- using this link: Darwinex Zero or
- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up
--> will get a discount on their sign up
Non ci sono recensioni