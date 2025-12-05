SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / US100 Nasdaq EA only Scalping Sector
Babak Alamdar

US100 Nasdaq EA only Scalping Sector

Babak Alamdar
0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
17 (80.95%)
Loss Trade:
4 (19.05%)
Best Trade:
4.25 USD
Worst Trade:
-0.33 USD
Profitto lordo:
20.63 USD (20 620 pips)
Perdita lorda:
-0.45 USD (448 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
61.15
Long Trade:
8 (38.10%)
Short Trade:
13 (61.90%)
Fattore di profitto:
45.84
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
1.21 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (1)
Crescita mensile:
11.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.33 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
15.93 × 27
Running US100 Nasdaq EA Only Scalping sector


Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126122


Non ci sono recensioni
2025.12.05 13:42
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 9.05% of days out of the 221 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 13:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
