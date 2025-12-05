- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
40 (53.33%)
Loss Trade:
35 (46.67%)
Best Trade:
8 297.70 USD
Worst Trade:
-4 588.70 USD
Profitto lordo:
55 111.48 USD (772 740 pips)
Perdita lorda:
-44 042.62 USD (557 057 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3 368.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 641.18 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
42 (56.00%)
Short Trade:
33 (44.00%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
147.58 USD
Profitto medio:
1 377.79 USD
Perdita media:
-1 258.36 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-8 245.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 670.62 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 445.52 USD
Massimale:
11 670.62 USD (107.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100.std
|71
|XAUUSD.std
|3
|XAGUSD.std
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100.std
|11K
|XAUUSD.std
|-81
|XAGUSD.std
|-87
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100.std
|216K
|XAUUSD.std
|-572
|XAGUSD.std
|-57
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 297.70 USD
Worst Trade: -4 589 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 368.29 USD
Massima perdita consecutiva: -8 245.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IQEase-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni