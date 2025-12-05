SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / US100 H
Ashishkumar Hareshbhai Gandhi

US100 H

Ashishkumar Hareshbhai Gandhi
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
IQEase-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
40 (53.33%)
Loss Trade:
35 (46.67%)
Best Trade:
8 297.70 USD
Worst Trade:
-4 588.70 USD
Profitto lordo:
55 111.48 USD (772 740 pips)
Perdita lorda:
-44 042.62 USD (557 057 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3 368.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 641.18 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
42 (56.00%)
Short Trade:
33 (44.00%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
147.58 USD
Profitto medio:
1 377.79 USD
Perdita media:
-1 258.36 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-8 245.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 670.62 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 445.52 USD
Massimale:
11 670.62 USD (107.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100.std 71
XAUUSD.std 3
XAGUSD.std 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100.std 11K
XAUUSD.std -81
XAGUSD.std -87
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100.std 216K
XAUUSD.std -572
XAGUSD.std -57
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 297.70 USD
Worst Trade: -4 589 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 368.29 USD
Massima perdita consecutiva: -8 245.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IQEase-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.05 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati