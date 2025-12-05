SegnaliSezioni
Ilkin Ismayilli

Ilkin

Ilkin Ismayilli
0 recensioni
Affidabilità
207 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XM.COM-Real 19
1:30
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
46 (64.78%)
Loss Trade:
25 (35.21%)
Best Trade:
82.03 USD
Worst Trade:
-63.70 USD
Profitto lordo:
315.45 USD (406 182 pips)
Perdita lorda:
-372.90 USD (145 583 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (55.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.99 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
75.70%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
-0.27
Long Trade:
61 (85.92%)
Short Trade:
10 (14.08%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.81 USD
Profitto medio:
6.86 USD
Perdita media:
-14.92 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-95.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.25 USD (5)
Crescita mensile:
89.06%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.66 USD
Massimale:
211.94 USD (165.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDPLNmicro 48
GOLDmicro 5
EURUSDmicro 5
USDCADmicro 4
USDTRYmicro 2
SILVERmicro 2
GBPUSDmicro 1
USDRUBmicro 1
OILMn-MAY22 1
AUDNZDmicro 1
EURGBPmicro 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDPLNmicro -70
GOLDmicro 26
EURUSDmicro -36
USDCADmicro 1
USDTRYmicro 3
SILVERmicro 13
GBPUSDmicro -3
USDRUBmicro 82
OILMn-MAY22 -64
AUDNZDmicro 1
EURGBPmicro -11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDPLNmicro 7.2K
GOLDmicro 45K
EURUSDmicro -3.7K
USDCADmicro 160
USDTRYmicro 50K
SILVERmicro 1.1K
GBPUSDmicro -1.3K
USDRUBmicro 167K
OILMn-MAY22 -636
AUDNZDmicro 644
EURGBPmicro -690
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.03 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +55.60 USD
Massima perdita consecutiva: -95.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 19" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.05 10:49
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 4.35% of days out of the 1447 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
80% of trades performed within 49 days. This comprises 3.39% of days out of the 1447 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
