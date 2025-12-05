SegnaliSezioni
Prastyo Kano Putra

BBMA ID

Prastyo Kano Putra
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
51 (64.55%)
Loss Trade:
28 (35.44%)
Best Trade:
10.53 USD
Worst Trade:
-10.02 USD
Profitto lordo:
153.80 USD (10 661 pips)
Perdita lorda:
-100.24 USD (6 154 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (22.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.94 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
54.73%
Massimo carico di deposito:
9.92%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
1.56
Long Trade:
62 (78.48%)
Short Trade:
17 (21.52%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
3.02 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-20.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.50 USD (5)
Crescita mensile:
26.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.97 USD
Massimale:
34.43 USD (16.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.36% (34.43 USD)
Per equità:
2.13% (5.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 56
GBPUSD# 9
USDJPY# 8
EURJPY# 5
BTCUSD# 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -2
GBPUSD# 37
USDJPY# 0
EURJPY# 16
BTCUSD# 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 189
GBPUSD# 695
USDJPY# -96
EURJPY# 539
BTCUSD# 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.53 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.43 USD
Massima perdita consecutiva: -20.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.05 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
