Tamas Molnar

PowerTrade Signals

Tamas Molnar
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 3%
RoboForex-Pro-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.15 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
3.58 EUR (118 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
5 (3.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.58 EUR (5)
Indice di Sharpe:
1.82
Attività di trading:
96.14%
Massimo carico di deposito:
121.13%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.72 EUR
Profitto medio:
0.72 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
26.05% (29.59 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2
EURUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 109
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.15 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.