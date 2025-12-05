- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.15 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
3.58 EUR (118 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
5 (3.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.58 EUR (5)
Indice di Sharpe:
1.82
Attività di trading:
96.14%
Massimo carico di deposito:
121.13%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
5 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.72 EUR
Profitto medio:
0.72 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
26.05% (29.59 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.15 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 91
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 250
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 7
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 34
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 17
102 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
3%
0
0
USD
USD
114
EUR
EUR
1
0%
5
100%
96%
n/a
0.72
EUR
EUR
26%
1:500