Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 541%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 85
- Trade
- 621
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.34
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 543%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 129
- Trade
- 1241
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.63
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 758%
- Abbonati
- 45
- Settimane
- 29
- Trade
- 668
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.69
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 671%
- Abbonati
- 24
- Settimane
- 46
- Trade
- 144
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.24
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 630%
- Abbonati
- 7
- Settimane
- 208
- Trade
- 1992
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.72
- DD massimo
- 33%
- Crescita
- 1 671%
- Abbonati
- 12
- Settimane
- 158
- Trade
- 611
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.94
- DD massimo
- 31%
- Crescita
- 5 202%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 238
- Trade
- 1463
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 626%
- Abbonati
- 81
- Settimane
- 213
- Trade
- 5526
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 258%
- Abbonati
- 13
- Settimane
- 73
- Trade
- 443
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.36
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 1 618%
- Abbonati
- 105
- Settimane
- 52
- Trade
- 1599
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.87
- DD massimo
- 33%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.