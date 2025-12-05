SegnaliSezioni
Kasdin Tondon

NeeChan Trader

Kasdin Tondon
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -43%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
109 (81.34%)
Loss Trade:
25 (18.66%)
Best Trade:
58.88 USD
Worst Trade:
-9.41 USD
Profitto lordo:
584.35 USD (1 632 099 pips)
Perdita lorda:
-131.77 USD (12 620 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (311.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.24 USD (65)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
57.68%
Massimo carico di deposito:
323.72%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
134
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.49
Long Trade:
79 (58.96%)
Short Trade:
55 (41.04%)
Fattore di profitto:
4.43
Profitto previsto:
3.38 USD
Profitto medio:
5.36 USD
Perdita media:
-5.27 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-61.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.35 USD (11)
Crescita mensile:
-42.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
100.83 USD (19.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.51% (100.83 USD)
Per equità:
42.43% (50.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD.vcn 55
XAUUSD.vcn 51
ETHUSD.vcn 14
GBPJPY.vcn 10
USDJPY.vcn 2
GBPUSD.vcn 1
AUDJPY.vcn 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD.vcn 154
XAUUSD.vcn 284
ETHUSD.vcn 30
GBPJPY.vcn -6
USDJPY.vcn -6
GBPUSD.vcn -3
AUDJPY.vcn 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD.vcn 1.6M
XAUUSD.vcn 29K
ETHUSD.vcn 30K
GBPJPY.vcn -615
USDJPY.vcn -883
GBPUSD.vcn -292
AUDJPY.vcn 16
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.88 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +311.24 USD
Massima perdita consecutiva: -61.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 05:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 02:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.10 01:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.08 15:35
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:1000 - 1:2000
2025.12.06 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.06 16:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.06 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 15:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 14:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 14:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 07:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 07:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NeeChan Trader
30USD al mese
-43%
0
0
USD
101
USD
1
0%
134
81%
58%
4.43
3.38
USD
98%
1:500
