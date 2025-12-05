SegnaliSezioni
Kim Gyeongmin

Bybit Xauusd report

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 88%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
78 (84.78%)
Loss Trade:
14 (15.22%)
Best Trade:
28.86 UST
Worst Trade:
-10.01 UST
Profitto lordo:
206.61 UST (10 539 pips)
Perdita lorda:
-25.48 UST (1 305 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (47.16 UST)
Massimo profitto consecutivo:
59.18 UST (10)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.81%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
16.77
Long Trade:
83 (90.22%)
Short Trade:
9 (9.78%)
Fattore di profitto:
8.11
Profitto previsto:
1.97 UST
Profitto medio:
2.65 UST
Perdita media:
-1.82 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-10.62 UST)
Massima perdita consecutiva:
-10.62 UST (2)
Crescita mensile:
87.65%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 UST
Massimale:
10.80 UST (4.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.64% (10.74 UST)
Per equità:
2.84% (10.89 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 181
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 9.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.86 UST
Worst Trade: -10 UST
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.16 UST
Massima perdita consecutiva: -10.62 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.05 08:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.