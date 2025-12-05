SegnaliSezioni
Seng Qiong Ooi

GoGoldXAUUSD

Seng Qiong Ooi
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
436
Profit Trade:
430 (98.62%)
Loss Trade:
6 (1.38%)
Best Trade:
1.98 GBP
Worst Trade:
-1.43 GBP
Profitto lordo:
218.92 GBP (234 271 pips)
Perdita lorda:
-3.27 GBP (4 380 pips)
Vincite massime consecutive:
258 (168.57 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
168.57 GBP (258)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
66.97
Long Trade:
436 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
66.95
Profitto previsto:
0.49 GBP
Profitto medio:
0.51 GBP
Perdita media:
-0.55 GBP
Massime perdite consecutive:
4 (-3.22 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-3.22 GBP (4)
Crescita mensile:
6.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
3.22 GBP (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
5.75% (99.78 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 436
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 278
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 230K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.98 GBP
Worst Trade: -1 GBP
Vincite massime consecutive: 258
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +168.57 GBP
Massima perdita consecutiva: -3.22 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.
Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.

Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust.
Non ci sono recensioni
2025.12.05 06:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
