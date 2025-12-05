SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Scalper
Dedi Fitriyanto

Gold Scalper

Dedi Fitriyanto
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -91%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
375
Profit Trade:
168 (44.80%)
Loss Trade:
207 (55.20%)
Best Trade:
17.05 USD
Worst Trade:
-8.81 USD
Profitto lordo:
711.24 USD (391 776 pips)
Perdita lorda:
-712.11 USD (285 731 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (18.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.75 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
166 (44.27%)
Short Trade:
209 (55.73%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-3.44 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-44.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.62 USD (10)
Crescita mensile:
-91.91%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.95 USD
Massimale:
101.42 USD (79.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.55% (78.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 289
XAUEUR 72
BTCUSD 9
EURUSD 1
ETHUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
XAUEUR -14
BTCUSD 11
EURUSD 0
ETHUSD 0
EURCHF -3
EURGBP 0
GBPUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.4K
XAUEUR -813
BTCUSD 105K
EURUSD 12
ETHUSD -555
EURCHF -248
EURGBP 0
GBPUSD -119
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.05 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +18.48 USD
Massima perdita consecutiva: -44.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.52 × 23
VantageInternational-Live 3
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live26
1.32 × 19
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Pepperstone-Edge01
2.50 × 10
ICMarketsSC-Live17
4.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
16.38 × 39
Gold Scalper
Non ci sono recensioni
2025.12.05 07:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
