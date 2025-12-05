- Crescita
Trade:
375
Profit Trade:
168 (44.80%)
Loss Trade:
207 (55.20%)
Best Trade:
17.05 USD
Worst Trade:
-8.81 USD
Profitto lordo:
711.24 USD (391 776 pips)
Perdita lorda:
-712.11 USD (285 731 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (18.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.75 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
166 (44.27%)
Short Trade:
209 (55.73%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.00 USD
Profitto medio:
4.23 USD
Perdita media:
-3.44 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-44.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.62 USD (10)
Crescita mensile:
-91.91%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.95 USD
Massimale:
101.42 USD (79.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.55% (78.34 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|XAUEUR
|72
|BTCUSD
|9
|EURUSD
|1
|ETHUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7
|XAUEUR
|-14
|BTCUSD
|11
|EURUSD
|0
|ETHUSD
|0
|EURCHF
|-3
|EURGBP
|0
|GBPUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|XAUEUR
|-813
|BTCUSD
|105K
|EURUSD
|12
|ETHUSD
|-555
|EURCHF
|-248
|EURGBP
|0
|GBPUSD
|-119
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.52 × 23
|
VantageInternational-Live 3
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|1.32 × 19
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Pepperstone-Edge01
|2.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|4.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|4.62 × 26
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Fyntura-Live
|16.38 × 39
