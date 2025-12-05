- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
16 (88.88%)
Loss Trade:
2 (11.11%)
Best Trade:
127.06 USD
Worst Trade:
-151.59 USD
Profitto lordo:
451.86 USD (21 737 pips)
Perdita lorda:
-270.12 USD (26 992 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (245.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
245.13 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
17 (94.44%)
Short Trade:
1 (5.56%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
10.10 USD
Profitto medio:
28.24 USD
Perdita media:
-135.06 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-270.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-270.12 USD (2)
Crescita mensile:
9.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.99 USD
Massimale:
270.12 USD (21.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|182
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|-5.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +127.06 USD
Worst Trade: -152 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +245.13 USD
Massima perdita consecutiva: -270.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trendy is follow the trend base on fundamental analysis. By Koki Duit +6281333603791
