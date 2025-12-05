- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
28 (84.84%)
Loss Trade:
5 (15.15%)
Best Trade:
80.16 USD
Worst Trade:
-321.80 USD
Profitto lordo:
596.38 USD (33 829 pips)
Perdita lorda:
-585.26 USD (41 254 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (73.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
253.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
30 (90.91%)
Short Trade:
3 (9.09%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
21.30 USD
Perdita media:
-117.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-437.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-437.62 USD (2)
Crescita mensile:
-28.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.40 USD
Massimale:
472.50 USD (68.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|-7.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.16 USD
Worst Trade: -322 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +73.65 USD
Massima perdita consecutiva: -437.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trendy is follow the trend. By Koki Duit +6281333603791
Non ci sono recensioni